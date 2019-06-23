Суд отпустил полицейского, убившего семью с ребенком в ДТП: родственники в шоке

Виновника ДТП под Херсоном, в котором погибла семья из трех человек, в том числе девочка 10 лет, задержали, но впоследствии выпустили под залог.

Об этом сообщает ТСН.

"Два месяца под стражей, 192 тысячи возможность выйти под залог. Мы узнали из интернета. Мы просто в диком шоке", - прокомментировали изданию решение суда родные, которым о заседании даже не сообщили.

Отмечается, что за рулем BMW был сотрудник полиции Крыма, которая сейчас базируется на Херсонщине. Это 27-летний старший уполномоченный сектора криминальной полиции Евгений Калинин.

"Сторона обвинения подавала именно меру пресечения без права залога. Но это было решение, принятое следственным судьей. И оно было принято с правом внесения залога", - пояснила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

На данный момент прокуратура и защитник потерпевших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и рассказы друзей о семье с ребенком, погибшей под Херсоном.