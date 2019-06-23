RU  UA  EN

воскресенье, 23 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июня

17:00
Гороскоп на завтра: Водолеи станут бунтарями, а Рыб начнут утомлять люди
16:54
​В ПЦУ новый скандал: двух священников наказали из-за Филарета
16:34
Один из лучших теннисистов мира приблизился к легендарному рекорду
16:27
​В Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям: видео
15:57
Появились фото нового пополнения "бригады 200" на Донбассе
15:46
Один из лучших футболистов мира сделал сенсационное заявление
15:28
Школьников в Украине будут учить о гражданской войне на Донбассе: министр удивила заявлением
15:13
Суд отпустил полицейского, убившего семью с ребенком в ДТП: родственники в шоке
14:51
Украинский чиновник вляпался в скандал из-за концлагеря для ЛГБТ
14:37
Под Полтавой упал легкомоторный самолет с людьми: фото
14:26
Динамо подпишет игрока сборной Украины
14:10
Сохранить лицо Путина: стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В ПЦУ новый скандал: двух священников наказали из-за Филарета

воскресенье, 23 июня 2019, 16:54
переглянути новину українською

Православная церковь Украины временно запретила служения двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельника Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрея (Маруцака) запрещено в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.

Отмечается, что такое решение принято, "учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г. Барвенково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

Как сообщал "Апостроф", предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не слышит доводов о своем ошибочном мнении.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: