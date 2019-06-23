​В ПЦУ новый скандал: двух священников наказали из-за Филарета

Православная церковь Украины временно запретила служения двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельника Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрея (Маруцака) запрещено в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.

Отмечается, что такое решение принято, "учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г. Барвенково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

Как сообщал "Апостроф", предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не слышит доводов о своем ошибочном мнении.