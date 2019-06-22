Скандал в ПЦУ: митрополит Епифаний сделал заявление о позиции Филарета по Томосу

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не слышит доводов о своем ошибочном мнении.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Епифаний заявил, что неоднократно говорил Филарету об ошибочности его позиции, однако тот не принимает его доводов. В частности, митрополит объяснял, что к прежним временам уже не вернуться, имея ввиду возвращение Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Но в ответ почтенный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – отметил он.

По словам Епифания, позицию Филарета не поддерживают в ПЦУ.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал митрополит.

В ПЦУ сделали все, чтобы Филарет чувствовал себя "в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически", но ему оказалось этого мало, добавил Епифаний.

Напомним, еще в мае между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

Как сообщал "Апостроф", патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет обратился к министру МВД Арсену Авакову с просьбой "защитить" верующих церкви и ее имущество от "рейдерства" со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ).