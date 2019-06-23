​В сети показали типичных "русиш швайне" на отдыхе в Крыму

Российских туристов в Крыму заметили за привычным для них делом: загаживанием пляжей.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Согласно сообщению, жительница оккупированного Симферополя пожаловалась на поведение россиян, которые мусорят на пляже. В ответ на ее реплику жительница России поинтересовалась, откуда та догадалась, что на фото россияне.

"Паблик Ялты. Алёна Бифельд (Симферополь) комментирует фото "А потом обижаются, что их называют русиш швайне. Надо называть вещи своими именами!" Людмила Медведева (Торец, Запоребрик) - а как Вы умудрились национальность определить?", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии.

"По рязанским е*алам понаехов все видно настолько, что и паспорта не нужны", "Потому что воняет щщами даже через телефон!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", украинская туристка, которая посетила курорт на Кипре, пожаловалась на засилье отдыхающих россиян и их оскорбительное поведение. По ее словам, среди российских туристов есть "нормальные", которые ведут себя адекватно, однако таких меньшинство.