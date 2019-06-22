Это ад: украинка рассказала о поведении российских туристов на Кипре

Украинская туристка, которая посетила курорт на Кипре, пожаловалась на засилье отдыхающих россиян и их оскорбительное поведение.

Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Екатерина Золотарева.

По ее словам, среди российских туристов есть "нормальные", которые ведут себя адекватно, однако таких меньшинство.

"Есть более-менее нормальные, которые не лезут и ведут себя адекватно. Но большинство всё-таки дико отталкивающие. При этом ещё и навязчивые. "А вы из Украины? А что там у вас, все так ужасно, как наши показывают? А что, в Киеве правда нет воды? А что там с клоуном вашим, ахахахаха, а зачем вы его выбрали, ахахахаха", ну и все в таком духе. Дети мало того, что невоспитанные, так ещё и позволяют себе откровенное хамство. "Ой, а вы из Украины? А сало с собой взяли?", — какой-то малолетний ах**вший пе***к Саше у бассейна", – пишет Золотарева.

Отвечала блогер гражданам России, который позволяли себе назойливое поведение, соответствующе.

"Надо ли уточнять, что отвечаю я максимально отрезвляюще. Детям в том числе. В ответ на реплику с салом пе***к побежал искать под кроватью у родителей боярышник с матрешками, например. В ответ на клоуна я напомнила, ху из риал клоун на мировой полит. арене, носящий обувь с тройными скрытыми платформами и каблуками, изгой и тусклая моль, строящая себя великого мачо. Ну и так далее. Тут я не ради приведения диалогов с ними пишу этот пост. А ради памятки себе самой, что в следующий раз таки стоит уделять время изучению вопроса наличия русских там, куда летишь", – отметила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях появилось фото из салона самолета, на котором пара туристов, возвращающихся из Египта, спят: мужчина на трех креслах, а женщина на полу.