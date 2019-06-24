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Элитные авто и оружие: в сети рассказали, куда пропали "сокровища" Януковича

понедельник, 24 июня 2019, 14:44
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"Сокровища" экс-президента Украины Виктора Януковича, который сейчас скрывается в Российской Федерации, находящиеся накануне его бегства в "Межигорье" и "Сухолучье", были разграблены группой лиц.

Об этом пишет "Обозреватель".

По данным издания, 27 марта 2014 года посреди ночи возле охотничьего хозяйства "Фауна" в селе Белый Берег Иванковского района Киевской области остановились несколько дорогих автомобилей, из которых вышли люди в масках и перчатках. Они вынесли из здания все ценные вещи, в том числе оружие.

Отмечается, что впоследствии были установлены практически все участники преступления, но осудили только тех, кто в эту историю влип практически случайно. При этом установлено, что участники ограбления продавали элитный алкоголь и другие предметы, некогда принадлежавшие беглому экс-президенту.

Более того, местные жители рассказывали, что видели, как "сокровища" Януковича неизвестные вывозили огромными грузовиками - исчезли десятки авто и единиц оружия, но все подробности происходящего до сих пор достоверно не установлены.

Как сообщал "Апостроф", ранее Оболонский суд Киева признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича в составлении письменного заявления к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

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