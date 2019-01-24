Суд вынес приговор Януковичу

Оболонский суд Киева признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича в составлении письменного заявления к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

Об этом говорится в тексте приговора, который в четверг, 24 января, зачитал судья Владислав Девятко.

"Янукович 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, с целью содействия представителям России в нарушении суверенитета Украины, надеясь получить преференции от власти России на дальнейшее проживание в России и избежание уголовной ответственности в Украине, для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил России, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями ВС России территории Украины, а именно полуострова Крым, осознавая противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с заявлением к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству – России – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – говорится в тексте приговора.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Виктора Януковича доставили в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и колена. Предполагается, что травму он получил на одном из теннисных кортов в Подмосковье. Официального подтверждения эта информация не получила.

Также суд допросил Порошенко по делу о госизмене Януковича. Кроме того, в суде по делу о госизмене Януковича допросили Александра Турчинова.