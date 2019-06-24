Под Днепром во время учебной стрельбы ранили подростка

В понедельник, 24 июня, в Днепропетровской области военные во время учебно-тренировочных стрельб ранили 15-летнего парня.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел возле полигона в селе Партизанское около 11:00. Там из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел был совершен выстрел, но пуля попала в подростка. В результате парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра.

На место происшествия выехали следователи ГБР. Они проводят следственные действия и выясняют, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

Отмечают, что парня уже прооперировали в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены и угрозы его жизни нет.

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