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Под Днепром во время учебной стрельбы ранили подростка

понедельник, 24 июня 2019, 20:31
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В понедельник, 24 июня, в Днепропетровской области военные во время учебно-тренировочных стрельб ранили 15-летнего парня.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел возле полигона в селе Партизанское около 11:00. Там из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел был совершен выстрел, но пуля попала в подростка. В результате парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра.

На место происшествия выехали следователи ГБР. Они проводят следственные действия и выясняют, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

Отмечают, что парня уже прооперировали в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены и угрозы его жизни нет.

Как сообщал "Апостроф", количество подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, больше, чем два.

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