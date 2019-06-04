Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

В конце прошлой недели всю Украину потрясла трагическая новость: в Переяслав-Хмельницком двое пьяных сотрудников Нацполиции устроили стрельбу по мишеням прямо в жилом квартале. В результате опасного обращения с оружием, одна из пуль попала в голову пятилетнего Кирилла Тлявова, который играл неподалеку от места "развлечения" копов. Мальчика с пулевым ранением головы доставили в столицу и прооперировали. Однако медики не смогли спасти жизнь ребенку и в понедельник, 3 июня, Кирилл Тлявов умер в реанимации, не приходя в сознание. Однако дальнейшие события получили еще больший резонанс в обществе. По подозрению в совершении преступления, задержали двоих копов – Владимира Петровца и Ивана Приходько. Пока ребенок боролся за жизнь в реанимации, подозреваемым определили меру пресечения в виде… домашнего ареста. После того, как Кирилл Тлявов умер, а под зданием МВД прошла акция протеста, копов все же определили в СИЗО, а прокуратура переквалифицировала дело по статье 115 УК Украины "умышленное убийство". Впрочем, несмотря на весь резонанс трагедии, высшие чины Нацполиции и МВД, похоже, расставаться со своими должностями не собираются. Станет ли убийство ребенка катализатором для смены руководства МВД (чего требовали митингующие под зданием министерства), разбирался "Апостроф".

Провалы МВД

После гибели Кирилла Тлявова, своей должности лишился глава Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов, который сам написал рапорт об отставке и попросил его направить в зону проведения ООС, а также руководители Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

Сам министр Арсен Аваков в ходе встречи с родственниками погибшего Кирилла Тлявова заявил, что будет внимательно следить за ходом расследования и тесно контактировать с Государственным бюро расследований и прокуратурой.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Между тем, трагедия в Переяслав-Хмельницком - далеко не единственный громкий скандал с Нацполицией за последние 5 лет.

Перестрелка в Княжичах. 4 декабря 2016 года в селе Княжичи под Киевом произошла перестрелка между сотрудниками угрозыска и спецподразделения КОРД с одной стороны и Броварского подразделения полиции охраны с другой. В результате бойни 5 полицейских погибло. Версий происшествия несколько. Согласно официальной фабуле, сотрудники угрозыска организовали засаду на грабителей в одном из недостроев села. В это время в соседнем доме срабатывает сигнализация, на вызов приезжает полиция охраны, задерживает коллег из угрозыска, принимая их за бандитов, а КОРД, решив, что сотрудники угрозыска попали в беду, выдвигается на помощь - завязывается перестрелка.

Согласно альтернативной версии, которая неоднократно озвучивалась в СМИ, полицейские сами промышляли грабежами элитных домов, а госохрана оказалась не в то время и не в том месте.

В конце марта этого года ГПУ завершила досудебное расследование по событиям в Княжичах, но какая бы версия не была верной, копы в любом случае выглядят не лучшим образом. Ведь если угрозыск, КОРД и полиция охраны не смогли на месте скоординировать свои действия, значит реформа МВД оказалась провальной. А если копы сами были преступниками, то это еще больше размывает авторитет руководства МВД.

Убийство в Кривом Озере. 24 августа 2016 года в поселке Кривое Озеро Николаевской области из травматического пистолета был застрелен 32-летний таксист Александр Цукерман. Местные копы приехали на вызов жены Цукермана, которая пожаловалась на мужа в полицию, обвинив его в пьяном дебоше. После того, как на таксиста надели наручники, между правоохранителями и Цукерманом вспыхнула ссора. Утихомирить дебошира полицейские вначале решили резиновыми дубинками, а потом один из копов Денис Ляхвацкий выстрелил в местного жителя, что и стало причиной смерти Цукермана.

Денис Ляхвацкий выстрелил в жителя поселка Кривое Озеро Фото: ovosti-n.org

Требуя справедливого расследования всех обстоятельств дела, жители Кривого Озера штурмовали местный отдел полиции, а подозреваемых в убийстве таксиста во время проведения следственного эксперимента толпа даже пыталась линчевать.

Убийство подростка. Один из самых неоднозначных инцидентов в работе Нацполиции произошел 7 февраля 2016 года. Патрульный полицейский Сергей Олейник в ходе преследования автомобиля BMW застрелил 17-летнего пассажира авто Михаила Медведева.

По автомобилю, который копы сочли подозрительным, было выпущено не меньше десятка пуль. Прокуратура предъявила Олейнику подозрения по трем статьям УК Украины: превышение служебных полномочий, покушение на умышленное убийство, совершенное опасным для жизни других лиц способом, и умышленное убийство. Однако за решетку патрульный не сел, а вернулся на службу в апреле 2017 года.

Дело Гандзюк. Убийство активистки из Херсона Екатерины Гандзюк стало еще одним громким скандалом в пассиве правоохранителей. 31 июля прошлого года неизвестный облил девушку кислотой, вызвав ожоги 40% поверхности тела.

Вначале нападение квалифицировали по статье "хулиганство", но после того, как 4 ноября Екатерина Гандзюк от полученных травм умерла в больнице, дело переквалифицировали в "убийство".

Спустя три дня после нападения на Гандзюк Аваков отрапортовал о задержании подозреваемого. Им оказался Николай Новиков, однако суд отпустил Новикова, не найдя против него доказательств.

По стране прокатились акции протеста с требованием найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк. Для Нацполиции дело осложнялось тем, что сама Гандзюк, ее друзья и родные утверждали: заказчиками нападения были сами правоохранители Херсонской области в связке с местной властью.

Политическая ответственность

Как видим, скандалов за последние несколько лет более чем достаточно. И здесь главный вопрос - должен ли уйти в отставку министр внутренних дел?

С одной стороны, нести прямую ответственность за действия каждого полицейского в поселке, городе, райцентре министр действительно не может. Тем более, что пьяные копы в Переяслав-Хмельницком "развлекались" стрельбой по мишеням не в служебное время.

"Если подчиненный Авакова совершает такое тяжкое преступление, как убийство ребенка, то я не вижу тут прямой связи с министром. Можно требовать отставки, но нет причинно-следственной связи", - уверяет "Апостроф" правозащитник Эдуард Багиров.

"Есть у нас такой приказ №90, согласно которому, если кто-то из полицейских совершил правонарушение, то все начальники по вертикале должны отвечать, - добавляет "Апострофу" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. – Например, если сел полицейский пьяным за руль, то уволили не только его, а и непосредственного начальника в райотделе, замначальника райотдела, начальника райотдела, а иногда и начальника областного управления увольняли за такие вещи. Но я полагаю, что это неправильный подход и ответственность должна быть индивидуальной - нести ее должен тот, кто совершил правонарушение. Поэтому не думаю, что было бы правильно уйти министру в отставку по такому случаю. В США каждый год полицейские убивают тысячи людей, и никто в отставку не уходит".

Но есть и другая сторона вопроса. Реформирование полиции и всей структуры МВД. Если полицейские сначала проходят аттестацию, а потом стреляют по мишеням в жилых кварталах, значит с реформой явно что-то не так.

"Результат реформ — это политическая и юридическая ответственность министра внутренних дел", - считает Багиров.

Кроме того, не совсем понятны полицейские полумеры. Тот же Дмитрий Ценов – экс-глава Нацполиции Киевской области, вряд ли вообще до трагедии подозревал о существовании Владимира Петровца и Ивана Приходько, однако его голова полетела.

"Почему подает в отставку начальник полиции Киевской области, а руководитель Нацполиции принимает его отставку? Ведь в Киевской области тысячи сотрудников полиции. Или пусть подают в отставку министр, глава Нацполиции и глава полиции области, или никто не идет в отставку", - отмечает Багиров.

Кстати, после трагедии в Переяслав-Хмельницком звучали и призывы к отставке Сергея Князева. Чтобы успокоить общество, по большому счету можно было бы уволить и его, однако все снова упирается в проблему качества кадров.

После трагедии в Переяслав-Хмельницком звучали и призывы к отставке Сергея Князева Фото: antikor.com.ua

"Я был в комиссии, которая отбирала кандидатов на должность руководителя Национальной полиции в 2016 году, - поясняет Захаров. – В комиссии было 6 человек: три иностранца из США, Канады и Дании и трое украинцев. Все - бывшие сотрудники правоохранительных органов с огромным опытом. Так вот, выбирать нам было не из кого. Людей, которые бы удовлетворили, в том числе, наших иностранных коллег, было всего двое из 46 кандидатов, которые отвечали формальным требованиям".

Впрочем, как утверждает один из инициаторов акции протеста под МВД юрист Маси Найем, главная претензия общества к полиции не в том, что министр должен ответить за действия районных копов и даже не в том, что реформы проходят вяло, а в том, что в структуре МВД до сих пор действует клановая система круговой поруки.

"В случае, когда в преступлении замешаны правоохранители, всегда идет саботаж. Первая квалификация всегда "хулиганство", и только потом, если дело приобретает резонанс, начинаются дополнительные квалификации, - говорит "Апостроф" Найем. – Так было, например, с Екатериной Гандзюк, организатором убийства которой является Сергей Торбин, бывший правоохранитель. Ее везут в реанимацию, она вся горит, а пишут "хулиганство". Вопрос не в том, что убивают только правоохранители. Убивают многие люди. Но вопрос в том, что к правоохранителям особые требования. Когда подобное преступление совершается сотрудником правоохранительных органов, расследование должно идти исключительно прозрачно. Должны отчитываться за каждый шаг, а не наоборот - прятать такие расследования и закрываться".