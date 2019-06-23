Убийство Кирилла Тлявова: глава Нацполиции рассказал, как продвигается дело

Количество подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, больше, чем два.

Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев, передает Громадське.

"Количество лиц, которых подозревает следствие, это не два человека. Два человека были арестованы", - отметил в комментарии изданию он.

Помимо этого, он отметил, что нового руководителя полиции Киевской области представят на этой неделе, до пятницы, 28 июня. Напомним, что предыдущий руководитель был уволен из-за убийства 5-летнего мальчика. На данный момент подозреваемыми в этом деле являются двое уже бывших полицейских.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.