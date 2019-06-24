​Появилось фото боевика, пополнившего "бригаду 200"

19 июня бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования Дениса Блудова.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer.

"Блудов Денис Владимирович (Енакиево, 27/04/79) погиб 19/06/19, предположительно, в районе Горловки", - говорится в сообщении.

Блудов числится в списках "Миротворца" как боевик НВФ. Проходил по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) ДНР за октябрь 2014. Место службы: 2 мотострелковый батальон (2 МСБ 4Р 2МСБ), 4 мотострелковая рота, 2 мотострелковое отделение. Должность: командир отделения — командир боевой машины.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика незаконных вооруженных формирований Балабанова Виктора.

Также сообщалось, что боевик незаконной группировки ДНР обратился в Facebook к украинцам за помощью финансовой и в оформлении документов, поскольку у него обнаружили ВИЧ.