Шел воевать против США: на границе поймали неудавшегося боевика из России, видео

В воскресенье, 23 июня, пограничники Луганского отряда задержали гражданина РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Инцидент произошел возле села Марковка. Там мужчина незаконно пересек границу с Россией в Украину, при себе у него был военный билет.

Как установили правохранители, мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами.

По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой ЛНР. В дальнейшем он планировал вступить в ряды незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США.

Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Как сообщал "Апостроф", на границе с Россией пограничный отряд во время патрулирования задержал двух иностранцев, которые, по их словам, бежали из России из-за политических преследований.