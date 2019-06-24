В Харькове вандалы облили краской памятник УПА: фото

В понедельник, 24 июня, в парке Харькова вандалы облили краской памятник героям Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Молодежном парке, а звонок на линию правоохранителей поступил в 16:34. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", неизвестные вандалы в России надругались над могилой известного певца Евгения Осина, умершего 17 ноября 2019 года.