В Киеве вандалы изуродовали памятники возле Днепра: сеть в гневе

В Киеве неизвестные облили краской статуи, украшавшие Оболонскую набережную.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

На снимках можно увидеть, что краской облили как статуи, так и находящиеся там же скамейки. Использовалась краска нескольких цветов, в основном черная, красная и зеленая. С какой целью облили статуи – неизвестно.

"А это тоже Оболонская набережная, только немного дальше - у гольф-клуба. Про теорию разбитых окон все слышали?", – отмечают в подписи к фото. Напомним, несколько дней ранее неизвестные измазали на Оболонской набережной скамейки солидолом. Предположительно, это сделали местные жители, чтобы помешать компаниям, которые сидели на лавочках и шумели.

В комментариях к посту пользователи социальной сети выражают свое возмущение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вандалы разгромили памятник легендарным козакам из мультфильма "Казаки".