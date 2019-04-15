РУС. | УКР.

понедельник, 15 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 апреля

17:14
Работа Гонтаревой в Нацбанке нанесла сильный урон экономике страны - Бахматюк
17:02
Полиция раскрыла резонансное убийство ювелира в Киеве: первые детали и фото
17:00
Гороскоп на завтра: Водолеев будут бесить чувства, а Раки будут искать себе поводы для нервов
16:57
Власть за последние 5 лет показала, как нельзя управлять страной - Рабинович
16:55
Ученые обнаружили в океане пожирателей нефти
16:51
​Появился прогноз S&P: что будет с гривной, инфляцией и ростом ВВП в Украине
16:40
Первые сто дней президентства Порошенко и Зеленского: эксперты рассказали о ключевых шагах и рисках
16:36
В Киеве вандалы изуродовали памятники возле Днепра: сеть в гневе
16:29
Десятки школьников в Черкассах попали в больницу после отравления: фото и видео
16:23
В США забили нелепейший автогол: опубликовано видео
16:02
Холодная война: Россия заявила о дерзком шаге против НАТО
15:50
Украинский футболист признан игроком матча в Европе: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве вандалы изуродовали памятники возле Днепра: сеть в гневе

понедельник, 15 апреля 2019, 16:36

В Киеве неизвестные облили краской статуи, украшавшие Оболонскую набережную.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

На снимках можно увидеть, что краской облили как статуи, так и находящиеся там же скамейки. Использовалась краска нескольких цветов, в основном черная, красная и зеленая. С какой целью облили статуи – неизвестно.

"А это тоже Оболонская набережная, только немного дальше - у гольф-клуба. Про теорию разбитых окон все слышали?", – отмечают в подписи к фото. Напомним, несколько дней ранее неизвестные измазали на Оболонской набережной скамейки солидолом. Предположительно, это сделали местные жители, чтобы помешать компаниям, которые сидели на лавочках и шумели.

В комментариях к посту пользователи социальной сети выражают свое возмущение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вандалы разгромили памятник легендарным козакам из мультфильма "Казаки".

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: