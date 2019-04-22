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В России надругались над могилой известного певца: фото

понедельник, 22 апреля 2019, 18:29
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Неизвестные вандалы в России надругались над могилой известного певца Евгения Осина, умершего 17 ноября 2019 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

Вандалы сожгли крест, разбили табличку, сломали ограду и намусорили. Мотивы надругательства над могилой неизвестны.

Как отмечается, разгромленную могилу обнаружила приемная дочь Евгения Осина Анастасия Годунова, когда пришла на могилу к отцу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве в конце января 2019 года неизвестные украли цветы с могилы советского поэта и артиста Владимира Высоцкого.

Кроме того, в марте в Могилеве-Подольском Винницкой области неизвестные разбили памятник, установленный на могиле бойца АТО из полка "Азов" Владислава Дюсова, более известного как Дюшес, который погиб в 2015 году в Широкино.

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