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В Мариуполе педофил с ножом посреди улицы набросился на ребенка: видео

понедельник, 24 июня 2019, 09:25
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В Мариуполе задержали преступника, который с ножом напал на ребенка и пытался изнасиловать.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г. р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, 2008 г. р. Потерпевшая направлялась на курсы в "Академию ШАГ", - написал он.

Так, преступник угрожая ножом, завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем. Но вовремя его заметил местный житель и вызвал наряд полиции. Преступника задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье пожилой педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

Также в Черниговской области полиция задержала педофила-рецидивиста, который ездил по поселкам и приставал к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

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