​За 24 дня лета: опубликована страшная статистика смертей на воде в Киеве

С начала месяца по состоянию на 24 июня в столице на водоемах утонуло 23 человека.

Об этом сообщает со ссылкой на столичное медучреждение.

Так, по информации врачей, всего в течение месяца было зафиксировано 36 случаев утопления, однако на счастье 13 человек удалось спасти.

Как отметили в медучреждении, частой причиной трагедии среди взрослых становится алкогольное опьянение, а также травмы, полученные в воде.

Напомним, согласно информации ГСЧС, только за две с половиной недели июня на водоемах Украины утонуло 227 человек, из которых 29 человек - дети.

Подробнее о том, почему в Украине происходит столько смертей на воде читайте в материале "Апострофа": "Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди.