Топ-пропагандист Путина набросился на умершего журналиста: тот "ответил"

Российский пропагандист Владимир Соловьев резко высказался в адрес покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

В эфире одной из радиостанций Соловьев назвал погибшего в ДТП Доренко предателем из-за того, что он часто критиковал президента России.

"Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминают о Доренко. Меня дико умиляет. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели", — сказал Соловьев.

Он также напомнил, что Доренко обещал привезти российского президента Владимира Путина в Киев в клетке.

На словам Соловьева отреагировала супруга погибшего журналиста. Она вспомнила об одной из встреч медийщиков.

"У Соловьёва, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергею: "Ты – предатель! Ты говорил, что посадишь Путина в железную клетку!", Сергей пожал плечами: "И что?". Прислал мне сообщение, в котором рассказал об этой ситуации, и фото – лист бумаги, на котором он написал про Соловьева – "мерзкая карлица", "хлопотливая тетенька".

Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", - написала она.

В сети также активно критикуют Соловьева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вдова российского пропагандиста Сергея Доренко, погибшего в ДТП, сообщила, что проблемы с сердцем были у ее супруга давно.