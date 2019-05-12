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Он все знал: появились документы о серьезной болезни Доренко

воскресенье, 12 мая 2019, 16:01
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Вдова российского пропагандиста Сергея Доренко, погибшего в ДТП, сообщила, что проблемы с сердцем были у ее супруга давно.

Об этом пишет "Говорит Москва" в Telegram, публикуя фотоподтверждение ее словам.

"4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалась. Через год он снова делал УЗИ для контроля. Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию", - рассказала изданию Юлия Доренко.

Юлия добавила, что у Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака.

"Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: "Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна", - поделилась личными подробностями вдова.

Также вдова Доренко отметила, что погибший всегда хотел, чтобы его кремировали.

"Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец. В 2014 году мы с Сергеем и его мамой похоронили таким образом Леонида Филипповича. Это было решение Сергея, он в нём не сомневался. Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть - развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel “Bridge Over Troubled Water”. Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России назвали шесть неожиданных версий причин смерти Доренко.

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