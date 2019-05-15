Смерть Доренко: названа новая дата прощания и кремации

Похороны российского пропагандиста Сергея Доренко состоятся в Москве (Россия) 17 мая.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечают, что прощание с журналистом пройдет на Троекуровском кладбищев в 11:00. После этого тело будет кремировано.

Напомним, 10 мая было сделано заключение судебно-медицинской экспертизы по результатам вскрытия. Официальной причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Так, дочери Сергея Доренко от первого брака Ксения и Екатерина говорили об отравлении отца его женой. Девушки обратились с соответствующим заявлением в полицию. После этого правоохранители запретили выдавать тело в связи с необходимостью проведения дополнительной экспертизы. Из-за заявления дочерей была сорвана церемония прощания, которая планировалась на 12 мая.

Как сообщал "Апостроф", российский телеканал "Звезда" опубликовал фейковую новость о комментарии народной артистки СССР Елены Образцовой про похороны пропагандиста Сергея Доренко.