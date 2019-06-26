По Одесской области пронесся мощный ураган с ливнем: фото серьезных последствий

25 июня в Одесской области прошел мощный ливень с ветром, который наделал в регионе немало бед.

Как сообщает местная пресса, из-за непогоды в Измаиле перенесли парад выпускников, который должен был состояться во вторник.

В результате сильных порывов ветра на проспекте Суворова, улице Ивана Франко, Пушкина, Нахимова, Соборной, Гагарина, Пароходной и других упали ветки деревьев, кое-где и вовсе упали целые деревья. В некоторых районах города оборваны линии электропередач, а улицы превратились в настоящие реки.

"В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены, было принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26 июня", - написал на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Херсонской области прошёл сильный ураган, который нанес разрушения домам мирных жителей.