RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

10:30
Под Хмельницким пьяный водитель устроил смертельное лобовое ДТП: опубликованы фото
10:29
Кремль задумал антиукраинскую провокацию в ПАСЕ
10:22
Переименование проспектов Бандеры и Шухевича: у мэра Киева сделали громкое заявление
10:09
В киевской школе произошел сильный пожар: фото и видео
09:59
На крючке у США: названа серьезная опасность для "хозяев" депутатов Рады
09:55
Не объявить ли Авакова и Зеленского в розыск: на сайте МВД обнаружили "дыру"
09:36
​Чего ждать от гривны: НБУ озвучил официальный курс валют
09:35
ТОП-20 партий: эксперты МЦПИ представляют рейтинг эффективности политических сил в Украине
09:28
В Киеве "герой парковки" заблокировал дорогу "скорой": фото
09:26
"Прокол" российского биатлониста помог Украине выиграть три золота
09:26
По Одесской области пронесся мощный ураган с ливнем: фото серьезных последствий
09:18
Посол Венгрии встретился с главой ХОГА Светличной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По Одесской области пронесся мощный ураган с ливнем: фото серьезных последствий

среда, 26 июня 2019, 09:26
переглянути новину українською

25 июня в Одесской области прошел мощный ливень с ветром, который наделал в регионе немало бед.

Как сообщает местная пресса, из-за непогоды в Измаиле перенесли парад выпускников, который должен был состояться во вторник.

В результате сильных порывов ветра на проспекте Суворова, улице Ивана Франко, Пушкина, Нахимова, Соборной, Гагарина, Пароходной и других упали ветки деревьев, кое-где и вовсе упали целые деревья. В некоторых районах города оборваны линии электропередач, а улицы превратились в настоящие реки.

"В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены, было принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26 июня", - написал на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Херсонской области прошёл сильный ураган, который нанес разрушения домам мирных жителей.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: