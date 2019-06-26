Под Киевом многотонная фура влетела в BMW: фото и видео серьезного ДТП

26 июня на трассе Киев-Одесса столкнулись кроссовер BMW X3 и многотонная фура, в результате чего пострадал водитель грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области, водитель легкового автомобиля совершил необдуманный маневр, из-за чего фура легла на бок.

Из-за аварии было перекрыто несколько полос, здесь серьезно затруднилось движение.

В полиции рассказали, что водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество фуре и выскочил на трассу. Водитель грузовика до последнего пытался избежать столкновения, но все же врезался в BMW.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на автодороге Хмельницкий-Тернополь столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и "Шевроле Авео", один человек погиб, еще пятеро – получили травмы.