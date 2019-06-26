RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

13:32
Что должна выполнить Россия для полноценного возвращения в ПАСЕ: названы 5 условий и сроки
13:32
Мурашки по коже: ONUKA впечатлила сеть новым летним треком
13:30
Из-за интересов Трубы ГБР плодит бессмысленные дела - судья
13:21
Какие 5 партий могут попасть в Раду: инфографика с данными свежего опроса
13:14
Неизвестные лица оказывают давление на сотрудников Минюста Украины в Крыму - СМИ
13:01
​Зеленский назначил нового постпреда по Крыму: названо имя
12:57
У экс-советника Порошенко проходят обыски: первые подробности
12:48
Погибло все живое: появились фото и видео мощного извержения вулкана в России
12:35
Украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира
12:32
У "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовлен план урегулирования на Донбассе - Бойко
12:28
Суд принял скандальное решение по участнице акции против Зеленского
12:26
ТОП-20 эффективных и активных партий Украины: "Батькивщина" возглавила рейтинг
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом многотонная фура влетела в BMW: фото и видео серьезного ДТП

среда, 26 июня 2019, 12:21
переглянути новину українською

26 июня на трассе Киев-Одесса столкнулись кроссовер BMW X3 и многотонная фура, в результате чего пострадал водитель грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области, водитель легкового автомобиля совершил необдуманный маневр, из-за чего фура легла на бок.

Из-за аварии было перекрыто несколько полос, здесь серьезно затруднилось движение.

В полиции рассказали, что водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество фуре и выскочил на трассу. Водитель грузовика до последнего пытался избежать столкновения, но все же врезался в BMW.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на автодороге Хмельницкий-Тернополь столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и "Шевроле Авео", один человек погиб, еще пятеро – получили травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: