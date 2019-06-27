По войскам Путина в Сирии нанесли мощные удары из "Градов": у россиян серьезные проблемы

В Сирии повстанцы совершили удар по российской авиабазе "Хмеймим" при помощи дронов, что стало третьей атакой за последние два дня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина, удар был отражен средствами ПВО.

Российское агентство сообщает, что днем ранее на позиции россиян в Бредиже и Карназе на севере Хамы был нанесен удар ракетами из установок "Град".

В боях с 5 мая по 20 июня в северной Хаме погибло не менее 600 солдат регулярных сил Сирии, в числе которых 177 офицеров. В России заявили, что потери весьма впечатляющие, особенно в свете предельно скромных успехов.

Представитель РФ подчеркнул, что "Хмеймим" продолжает оставаться под угрозой постоянных нападений. Здесь недостаточно российских военных, а правительственные войска неспособны решать такого рода задачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что войска правительственного режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции.