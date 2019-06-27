В России загорелся пассажирский самолет: фото, видео и данные о погибших

27 июня в Бурятии (Российская Федерация) при жесткой посадке самолета АН-24 погибли двое пилотов.

Как сообщает российская пресса, чрезвычайное происшествие случилось в поселке городского типа Нижнеангарск Северо-Байкальского района.

В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что АН-24 принадлежит авиакомпании "Ангара". Он совершал рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск утром 27 июня.

При приземлении самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений. В результате столкновения воздушное судно загорелось.

На борту находилось 43 пассажира, семь из них получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Как ранее сообщал "Апостроф", на взлетной полосе аэропорта Праги (Чехия) столкнулись два самолета с пассажирами.