На пляже под Киевом произошло смертельное ЧП

26 июня в Киевской области на озере утонул мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в Барышевском районе на водоеме под названием Земснаряд. На линию спасателей поступил звонок, что в озере найдено тело утопленника. Когда на место выехали работники службы, они с помощью резиновой лодки и веревки из водоема достали мужчину.

Как стало известно, погибший был 1965 года рождения. Больше информации о нем нет. Причины и подробности инцидента будут выясняться.

Напомним, с начала месяца по состоянию на 24 июня в Киеве на водоемах утонуло 23 человека. Всего в течение месяца было зафиксировано 36 случаев утопления, однако на счастье 13 человек удалось спасти.

Как сообщал " Апостроф", 27 июня в Киеве неподалеку от нудистского пляжа обнаружили тело утонувшего мужчины.