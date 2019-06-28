Появилось первое видео с экс-мэром Конотопа после покушения на убийство

В интернете появилось первое видео с бывшим мэром Конотопа, кандидатом в народные депутаты Артемом Семенихиным, на которого в ночь на четверг, 27 июня, совершили покушение.

Соответствующее видео обнародовано на его странице в Facebook.

Так, сам Семенихин вышел в прямой эфир из Киевского института нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда его транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ. Он утверждает, что покушение на него совершили после того, как он вернулся из Киева, где был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160-му округу.

По словам экс-мэра Конотопа, нападение на него мог организовать нардеп 7-го созыва по этому округу Молоток, который снова баллотируется в депутаты Верховной Рады. Пострадавший также рассказал о полученных при покушении травмах. На видео зафиксировано, что у Семенихина перебинтованы голова и руки, ссадины и синяки на лице.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на нападение на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который является кандидатом в народные депутаты.

В свою очередь, начальник Сумского областного управления Национальной полиции Украины Николай Лушпиенко заявил, что сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на Семенихина.