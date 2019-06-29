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​Кандидата от партии Зеленского уличили в "путешествиях" в Россию по израильскому паспорту: документ

суббота, 29 июня 2019, 21:15
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У кандидата от партии "Слуга народа" по Харькову Александра Куницкого обнаружили двойное гражданство, кроме того, он неоднократно ездил в РФ по израильскому паспорту, а в 2015 году был депортирован из Украины за нарушение пограничного режима.

Соответствующие заявления и документы опубликовал народный депутат Украины Андрей Денисенко на своей странице в Facebook.

"В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой оно баллотируется", - пишет Денисенко.

Свои слова нардеп подтвердил фотографией израильского паспорта кандидата и отметки, сделанной в нем украинскими пограничниками.

Кроме того, Денисенко утверждает, что отметки в паспортах Куницкого свидетельствуют о том, что только весной он 8 раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз по украинскому (номер паспорта FG 495891).

"Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать. Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ", - анонсировал Денисенко свое обращение в СБУ.

Денисенко утверждает, что в разгар президентских выборов-2019, Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области.

Кроме того, прослеживается трансграничная активность Куницкого и по его украинскому паспорту номер FG 495891.

Как сообщал "Апостроф", кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" Любовь Шпак уличили в откровенном плагиате.

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