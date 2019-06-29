На Закарпатье обнаружили крупнейшую партию контрабанды в истории Украины: фото и видео

На Закарпатье обнаружили контрабандный товар, который незаконно ввезли в Украину - это самая крупная партия сигарет за историю страны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Так, преступники перевезли на территорию Украины табачные изделия, произведенные в других странах. Следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами во время обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево.

Позже правоохранители установили, что контрабандный товар находится и в автомобилях около складов. Они провели обыски 11 транспортных средств, во время чего изъяли самую крупную партию контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 миллионов гривен. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

"Согласно предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Луганской области был обнаружен и заблокирован незаконно построенный трубопровод для контрабанды российского дизельного топлива.