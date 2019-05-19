В Одессе мощный пожар охватил бывший военный склад: фото и видео

Ранним утром 19 мая в Одессе произошел пожар на территории бывшего военного склада, который расположен в районе 3-й станции Люстдорфской дороги.
Как этом сообщают очевидцы, в данном районе наблюдается сильное задымление.
На место прибыли спасатели и правоохранители.
Подробности инцидента пока неизвестны. Также не сообщается о пострадавших во время пожара.
Также в сети опубликовали кадры, на которых видно сильно задымление.
Напомним, что в ходе пожара в самолете "Sukhoi SuperJet" в аэропорту Шереметьево под Москвой погиб 41 человек: журналистам удалось собрать истории некоторых погибших.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве задержали мужчину, который неоднократно поджигал многоэтажный жилой дом по улице Григоренко, 23.