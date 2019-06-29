​Окажемся в серой буферной зоне: Климкин призвал украинцев быть бдительными после решения ПАСЕ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ, не стоит связывать с освобождением украинских моряков из российского плена и призвал украинцев быть бдительными после решения ассамблеи по РФ.

Об этом он написал в Facebook.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин.

Он заявил, что сейчас идут разговоры о совместной ответственности Европы и России за судьбу Украины как их совместного соседа. По словам Климкина, украинцам необходимо быть бдительными, чтобы не "оказаться на два поколения в серой буферной зоне".

"Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия: на самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - отметил Климкин.

Как сообщал "Апостроф", на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях Министерства иностранных дел Украины со СМИ, а также обвинил министра Павла Климкина в том, что тот ставит под угрозу переговоры по возвращению украинских моряков из русского плена.