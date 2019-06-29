Под Днепром авто с пассажирами врезалось в перрон: фото и видео

Ночью 29 июня в Подгороднем, что под Днепром, автомобиль Mercedes влетел в железнодорожный перрон, пострадали четыре человека, которые находились в машине.

По данным "Информатора", автомобиль двигался по улице Октябрськой со стороны Шоссейной и в районе ж/д станции не свернул налево, а вылетел в кювет, где и произошло столкновение.

Также известно, что пострадавших из автомобиля доставали спасатели. Всех их доставили в 6-ю городскую больницу Днепра.

По предварительной информации, у пострадавших травмы легкой степени тяжести.

Причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве произошло тройное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в котором находились пассажиры.