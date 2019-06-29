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В Киеве лихач влетел в маршрутку: опубликованы фото и видео

суббота, 29 июня 2019, 07:17
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Фото: Информатор

В пятницу, 28 июня, в Киеве произошло тройное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в котором находились пассажиры.

Об этом сообщает Информатор.

Так, на перекрестке улиц Елены Телиги и Ольжича BMW врезался в Mazda после этого влетел в лоб маршрутке №227.

К счастью, обошлось без серьезных травм. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи. Медики осмотрели пассажиров маршрутного такси. При этом, от госпитализации они отказались.

Обстоятельства ДТП выяснял экипаж патрульной полиции, прибывший на место аварии.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 июня, в Дарницком районе Киева произошло крупное ДТП с маршруткой и фурой.

Кроме того 23 июня на трассе Ковель-Черновцы Доманово-Теребличе произошла серьезная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

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