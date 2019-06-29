Смертельный потоп в России: новые фото, подробности о трагедии и количестве жертв

29 июня в России в Иркутской области масштабное наводнение подтопило более 4 тысяч домов и унесло жизни пяти людей.

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Отмечают, что также в результате опасной стихии есть и пропавшие без вести люди, однако их количество пока неизвестно. Как уточняется, 351 человек пострадал. В их число входят 33 ребенка.

Как передает издание "Ведомости", в область может прибыть президент России Владимир Путин. Он прилетит в Братск из японского города Осака, где участвовал в саммите "Большой двадцатки". В Братске пройдет совещание, на котором определятся меры по ликвидации последствий учиненных стихией.

Напомним, спасатели провели эвакуацию жителей из подтопленных частей региона. Самой сложной ситуация остается в городе Тулун, где нет электричества. В регионе введен режим чрезвычайного положения. Тем временем уровень воды в реке Ия продолжает подниматься.

Как сообщал "Апостроф", в России в результате масштабного паводка смыло мост.