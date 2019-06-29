В Узбекистане произошло смертельное ЧП на аттракционе: опубликовано видео

В Узбекистане во время движения сломался пополам один из аттракционов, на котором катались люди.

Видео падения аттракциона опубликовала в Youtube пользовательница Ekaterina Lisovets.

Трагедия произошла в городе Джизак. На видео видно, как аттракцион ломается пополам и падает на землю. Также слышны крики.

К разрушенному колесу сразу подбежали другие посетители парка развлечений. По словам свидетелей, в результате поломки погибла 19-летняя девушка.

По данным издание Sputnik, в министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана подтвердили, что случилась трагедия. Однако детали происшествия пообещали обнародовать позже.

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