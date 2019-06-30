Под Киевом водитель мопеда попал под авто: видео с места жестокого ДТП

В воскресенье, 30 июня, в Киевской области произошла жесткая авария с автомобилем и скутером.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился на перекрестке в городе Буча. По предварительной информации, водитель автомобиля марки ВАЗ на перекрестке не пропустил водителя скутера.

В результате столкновения мужчина, который передвигался на двухколесном транспорте, получил открытую черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 19 апреля, в Киевской области автомобиль, за рулем которого находилась жена народного депутата Игоря Мосийчука - Влада Карпенко, сбил скутериста.

Также 6 мая на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка Киевской области автомобиль выехал на встречную полосу, где сбил мотоцикл: водитель и пассажир мотоцикла погибли.