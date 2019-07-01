​Боевики ДНР отметились циничным заявлением после гибели бойца ВСУ

Боевики цинично опровергают свою причастность к обстрелу санитарного автомобиля ВСУ, вследствие чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ в Telegram канале.

"Вооруженная провокация, специально сделанная перед минском. Хотели спровоцировать нас на ответный огонь, не дождались и решили вот таким образом обвинить нас", - сообщают пропагандисты со ссылкой на боевиков.

Напомним, 1 июля близ поселка Водяное на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, который перевозил раненого. В результате обстрела погиб украинский боец.

Как сообщал "Апостроф", за субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.