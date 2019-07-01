Мощный пожар охватил АЗС под Киевом: видео

В ночь на 1 июля в городе Ирпень Киевской области произошел масштабный пожар на территории модульной АЗС.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел по улице Чкалова около 5:00.

Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что пожар возник на распределительной колонке и запорной арматуре емкости с сжиженным газом.

Пожар удалось локализовать спустя час, после поступления сообщения.

Огнем была повреждена распределительная колонка, запорная арматура и помещение оператора.

К тушению пожара привлекли 30 спасателей и пять единиц техники.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе вспыхнул мощный пожар возле позиций ВСУ.