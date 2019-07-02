Боевики обстреляли еще одно авто с украинскими медиками

Боевики в очередной раз совершили обстрел автомобиля, в котором находились медики Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в результате обстрела автомобиля два человека получили пулевые ранения.

Инцидент произошел на отрезке дороги Марьинка - Красногоровка. Пострадавшие находятся в военном госпитале Покровска.

Сами пострадавшие рассказали, что ранения они получили получили во время снайперского обстрела.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские воины ВСУ на Донбассе отомстили за медиков и ликвидировали машину боевиков, где один из участников НЗФ сгорел и еще двое ранены.