RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

22:24
Политолог заявил о попытке Саакашвили устроить "покушение" на самого себя
22:20
Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины
21:53
Всех на всех: у Кучмы сделали заявление по обмену пленными
21:30
Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности
21:05
Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве
21:02
Нардепы заявили о службе кандидат от "Слуги народа" Куницкого в армии Израиля: фото
20:50
Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполь
20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
20:33
В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото
20:33
Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе
20:15
Названо число погибших на Донбассе военных медиков
20:03
Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились фото с места гибели медиков ВСУ на Донбассе

вторник, 02 июля 2019, 06:57
переглянути новину українською

30 июня боевики атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего погибло два человека.

По данным украинских силовиков, выстрел был совершен из ПТРК. После удара от автомобиля остался один каркас.

Также известно, что медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

Автомобилем управлял старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте от полученных травм.

Сержант Ирина Шевченко в результате удара получила взрывную травму и ожоги. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжить ей не удалось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский отреагировал на смертельный обстрел медиков на Донбассе и разозлил сеть.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: