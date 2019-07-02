Появились фото с места гибели медиков ВСУ на Донбассе

30 июня боевики атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего погибло два человека.

По данным украинских силовиков, выстрел был совершен из ПТРК. После удара от автомобиля остался один каркас.

Также известно, что медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

Автомобилем управлял старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте от полученных травм.

Сержант Ирина Шевченко в результате удара получила взрывную травму и ожоги. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжить ей не удалось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский отреагировал на смертельный обстрел медиков на Донбассе и разозлил сеть.