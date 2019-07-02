Легковушка попала в смертельное ДТП с грузовиком под Киевом: фото

Под Киевом произошло жесткое смертельное ДТП.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя фото с места аварии.

"Серьезное ДТП произошло на "узкой дороге" Малютянка-Глеваха со смертельным исходом. По словам свидетелей, водитель легкового автомобиля ехал по встречной полосе, влетел в грузовик, который перевернулся в кювет", - говорится в подписи к фото.

В комментариях отмечается, что в месте аварии действительно находится довольно опасный поворот.

"Там ширина дороги максимум 5 метров. Чтоб нормально разминуться с грузовым автомобилем, кому-то нужно съезжать двумя колесами на обочину. Сэкономили на асфальте, в результате трагедия", "Коварный поворот", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими.