Начальника военного завода в Харькове поймали на взятке: фото и видео

Служба безопасности Украины задержала в Харькове двух должностных лиц на систематических взятках.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, на вымогании и получении денег были пойманы начальник одного из отделов Государственного предприятия "Завод имени Малышева" и его подчиненный - инспектор отдела. Они требовали взятку с предпринимателей за аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса.

"За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из них нашли и изъяли сумму денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал "Апостроф", топ-чиновника с подельником поймали в Киеве на крупной взятке.