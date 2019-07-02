Пистолета показалось мало: в Киеве парень устроил кровавую расправу над другом

В Киеве 23-летний парень жестоко убил своего друга в его же квартире.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Трагедия произошла на бульваре Перова в одном из домов. Там в квартире двое товарищей употребляли спиртные напитки. Однако между молодыми людьми возникла словесная перепалка, которая вызвала приступ агрессии у 23-летнего парня и он решился лишить друга жизни.

Как выяснилось, убийца из пистолета ПМР 9мм совершил четыре выстрела в голову и тело мужчины. Но этого ему показалось мало: озверевший парень пырнул раненного ножом в грудь, а после - добил его несколькими ударами молотком.

"Подозреваемого задержали на месте совершения преступления. Днепровский районный суд удовлетворил обвинение прокуратуры: убийцу судили по уголовному делу, согласно части 1 статьи 115 УК Украины. Он проведет в тюрьме следующие 12 лет жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 27 июня, в Одессе мужчина жестоко убил семью их трех человек.