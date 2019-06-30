В Одессе на пляже жестоко убили иностранца

В воскресенье, 30 июня, на популярном одесском пляже убили студента из Марокко.

Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на информацию от собственных источников в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на пляже в Аркадии. Отмечают, что неизвестный ударил ножом в сердце гражданина Марокко. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Известно, что погибший был студентом одного из одесских вузов.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Официально в полиции данную трагедию пока не комментируют.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой нашли убитым гражданина Израиля, который исчез еще 19 января в Белгороде-Днестровском. Обгоревшее тело 32-летнего израильтянина нашли в помещении электростанции насосной станции.