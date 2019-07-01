Зеленский отреагировал на смертельный обстрел медиков на Донбассе и разозлил сеть

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля Вооруженных сил (ВСУ) на Донбассе, в результате которого погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко, и вызвал волну гнева в сети.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе. Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - заявил Зеленский.

В то же время пользователи сети оставили много комментариев под его постом. В частности, сошлись на том, что не нужно надеяться только на партнеров - Украина и сама должна действовать.

"Это в очередной раз доказывает, что с московитами не о чем договариваться. Все должно быть на наших условиях", "А может, договоритесь и вернете людей с того света?", "Господин президент, это доказательство того, что надеяться на договоренности с российскими террористами не приходится", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", боевики цинично опровергают свою причастность к обстрелу санитарного автомобиля ВСУ 1 июля.

Ранее стало известно, что 30 июня во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого под обстрел боевиков попали сотрудники полиции, в результате чего двое патрульных были госпитализированы.