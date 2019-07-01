На детской площадке под Днепром произошел взрыв: множество раненых

В понедельник, 1 июля, в с. Пашена Балка Днепропетровской области на детской площадке прогремел взрыв, в результате чего ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, взрыв произошел около 20:00. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, дети играли с неизвестным предметом, который и взорвался.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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