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Российская ракета упала и взорвалась на Кипре: фото и видео

вторник, 02 июля 2019, 07:59
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В ночь на 1 июля в районе столицы Кипра Никосии упала ракета, которую, по предварительной информации, запускала Сирия по Израилю.

Как сообщает Reuters, ракета упала в 20 км к северо-востоку от Никосии, где расположена самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.

После падения ракета взорвалась, здесь возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

Интересно, что министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай завяил, что упавшая ракета российского производства, предположительно, ее выпустила сирийская ПВО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что США провели успешную спецоперацию – удар с воздуха по боевикам "Аль-Каиды" в Сирии.

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