RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

06:30
Гороскоп в 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
06:26
Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине
05:32
Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса
04:28
Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе
03:30
Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото
02:27
Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео
01:22
Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото
00:19
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

1 июля

23:55
Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"
23:42
Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы
23:30
Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео
23:18
У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Впервые за два года: США нанесли мощный авиаудар по боевикам в Сирии, фото

понедельник, 01 июля 2019, 19:32
переглянути новину українською

США провели успешную спецоперацию – удар с воздуха по боевикам "Аль-Каиды" в Сирии.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Удар был нанесен на северо-западе страны в провинции Идлиб, целью назвали скопление исламских боевиков.

В ходе спецоперации были ликвидированы 11 членов группировки "Хуррас Ад-Дин", которую связывают с "Аль-Каидой". Среди убитых четыре полевых командира: Абу Умар, Абу Дуджана, Абу Яхья, Абу Зар.

Центральное Командование ВВС США утверждает, что американские военные ударили по скоплению террористов в ходе встречи полевых командиров. Отмечается, что это первый воздушный удар сил Международной коалиции в Сирии с 2017 года.

В ходе предыдущей атаки, американцы и их союзники нанесли удар по мечети города Джинна на западе провинции Алеппо. По информации разведки, там находились боевики сирийского отделения "Аль-Каиды" - группировки "Фронт Ан-Нусра". Журналисты утверждают, что тогда, помимо исламских радикалов погибли 49 мирных жителей - прихожан мечети.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня в Сирии повстанцы нанесли удар по российской авиабазе "Хмеймим" при помощи дронов. До этого по позициям россиян в Бредиже и Карназе на севере Хамы был нанесен удар ракетами из установок "Град".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе

Система мира разрушается на глазах: что значит скандальное решение США по Израилю

У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: