Впервые за два года: США нанесли мощный авиаудар по боевикам в Сирии, фото

США провели успешную спецоперацию – удар с воздуха по боевикам "Аль-Каиды" в Сирии.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Удар был нанесен на северо-западе страны в провинции Идлиб, целью назвали скопление исламских боевиков.

В ходе спецоперации были ликвидированы 11 членов группировки "Хуррас Ад-Дин", которую связывают с "Аль-Каидой". Среди убитых четыре полевых командира: Абу Умар, Абу Дуджана, Абу Яхья, Абу Зар.

Центральное Командование ВВС США утверждает, что американские военные ударили по скоплению террористов в ходе встречи полевых командиров. Отмечается, что это первый воздушный удар сил Международной коалиции в Сирии с 2017 года.

В ходе предыдущей атаки, американцы и их союзники нанесли удар по мечети города Джинна на западе провинции Алеппо. По информации разведки, там находились боевики сирийского отделения "Аль-Каиды" - группировки "Фронт Ан-Нусра". Журналисты утверждают, что тогда, помимо исламских радикалов погибли 49 мирных жителей - прихожан мечети.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня в Сирии повстанцы нанесли удар по российской авиабазе "Хмеймим" при помощи дронов. До этого по позициям россиян в Бредиже и Карназе на севере Хамы был нанесен удар ракетами из установок "Град".