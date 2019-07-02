Суд принял скандальное решение по задержанному спонсору боевиков ДНР

Суд дал возможность выйти под залог заместителю директора Луганского ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрию Держаку, которого называют спонсором боевиков.

Об этом 2 июля в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене.

Заместителю Гендиректора предприятия-спонсора террористов ЛНР, которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн", - пишет он.

Луценко добавил, что решение суда было озвучено в тот же день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские воины ВСУ на Донбассе отомстили за медиков и ликвидировали машину боевиков, где один из участников НЗФ сгорел и еще двое ранены.