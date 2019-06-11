​В России произошел смертельный взрыв на судне: опубликовано видео

11 июня на танкере в Махачкалинском порту (РФ) произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"При перекачке нефти на причале Махачкалинского морского порта в танкере раздался взрыв", - сказал источник.
По предварительным данным, несколько человек пострадали, есть погибшие.
Как сообщал "Апостроф", в Москве на территории бывшего завода "Серп и Молот" произошел масштабный пожар.
Также ранее сообщалось, что в российском городе Дзержинск на военном заводе прогремело два мощных взрыва. Взрывы прогремели в западной части города, где расположен завод "Кристалл".
Позже появились новые подробности взрывов, которые прогремели на военном заводе в российском городе Дзержинск.