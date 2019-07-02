ВСУ уничтожили разведбазу боевиков ДНР: опубликовано видео смертельного удара

В субботу, 29 июня, в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили российскую разведывательную технику боевиков.

Соответствующее видео было опубликовано на своей Facebook странице украинским офицером Дмитрием "Мюллером".

По его словам, в районе населенного пункта Майорово (бывшее название – Красный Октябрь) точным выстрелом были уничтожены две станции разведки "Торн–МД" российского производства. Кроме того, боевики понесли также потери в живой силе: двое членов незаконных вооруженных формирований было убито, еще трое – получили ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский снайпер в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе точным выстрелом ликвидировал врага с дистанции примерно в 1000 метров.